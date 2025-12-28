Riña en celebración familiar dejó seis personas heridas con arma blanca en Medellín

Medellín

Un grave hecho de intolerancia se registró en medio de una celebración familiar en el barrio Santa Margarita, comuna de Robledo, al noroccidente de Medellín, donde seis personas resultaron heridas con arma cortopunzante.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el caso fue atendido tras un llamado ciudadano a la línea de emergencias 123. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a varias personas con lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Según la información preliminar, un hombre, al parecer en estado de embriaguez, llegó de forma violenta a una celebración de cumpleaños y atacó a los asistentes con un arma blanca. Como consecuencia de la agresión, cinco hombres y una mujer, con edades entre los 31 y 34 años, además de un adulto mayor de 78 años, sufrieron heridas en el cuello, rostro, región costal y extremidades.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde recibieron atención médica. Las autoridades informaron que todos se encuentran fuera de peligro.

El presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos por las patrullas de vigilancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso de judicialización correspondiente.

Intolerancia y problemas de convivencia

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para prevenir hechos violentos y de intolerancia, motivos que dejan 105 personas asesinadas en Medellín en lo que va del 2025.

“Este caso no es un hecho aislado. Solo durante la noche del 24 de diciembre, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá atendió más de 1.600 llamadas relacionadas con riñas, con intolerancia social, con violencia intrafamiliar. Además, en la fecha de Navidad, de manera dolorosa, cuatro personas perdieron la vida como consecuencia de riñas con armas blancas”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el brigadier General William Castaño Ramos.

Desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá recomendaron el uso moderado del licor, el diálogo como mecanismo para resolver conflictos y el respeto por la vida, recordando que ninguna diferencia personal justifica la violencia.