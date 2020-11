Inicia entrega de ayudas a damnificados por las lluvias en Cartagena

Mientras continúan las caracterizaciones en distintas zonas de la ciudad de Cartagena, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) iniciará con la entrega de ayudas humanitarias a casi 13.000 familias afectadas por el paso de la tormenta tropical IOTA que ya han sido identificadas. Esta entrega se hará en un único punto, en la bodega de la Alcaldía ubicada en el barrio El Bosque.

La OAGRD diseñó un protocolo para hacer esta entrega de forma ágil y a los verdaderamente afectados por la tormenta. Inicialmente, se dispusieron los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre, a continuación el detalle del procedimiento de entrega:

- Únicamente se entregará ayuda humanitaria a las familias que ya estén caracterizadas en el Registro Único de Damnificados (RUD)

- El ingreso a la zona se hará desde el Transversal 52, frente al Restaurante Santander en la Diagonal 21A.

- Para evitar en la mayor medida posible las aglomeraciones, se dispuso el siguiente cronograma de entregas, divido en horarios para determinados números, como sigue:

Martes 24 de noviembre

7:00 AM a 10:00 AM: Cédulas terminadas en 1

10:00 AM a 1:00 PM: Cédulas terminadas en 2

1:00 PM a 3:00 PM: Cédulas terminadas en 3

Miércoles 25 de noviembre

7:00 AM a 10:00 AM: Cédulas terminadas en 4

10:00 AM a 1:00 PM: Cédulas terminadas en 5

1:00 PM a 3:00 PM: Cédulas terminadas en 6

Jueves 26 de noviembre

7:00 AM a 10:00 AM: Cédulas terminadas en 7

10:00 AM a 1:00 PM: Cédulas terminadas en 8

1:00 PM a 3:00 PM: Cédulas terminadas en 9

Viernes 27 de noviembre

7:00 AM a 3:00 PM: Cédulas terminadas en 0

- Usted puede consultar si su cédula está inscrita en el RUD en el documento que podrá descargar en el siguiente enlace: https://bit.ly/39a9Pqc

- Al tramo de la Transversal 52 en donde estará ubicado el punto solo podrá acceder el titular de la cédula inscrita en el RUD, si llevan acompañantes, estos deberán esperar afuera, cerca al punto de salida.

-Es indispensable acercarse al lugar con sus elementos de protección personal

Fernando Abello, director de la OAGRD, explicó que la entrega en la bodega de la Alcaldía contará con todo un dispositivo de seguridad, verificación y salud, con todos los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19. "Habrá dos anillos de verificación y uno de desinfección antes de la llegada a la bodega que es donde se va a hacer la entrega formal. Vamos a cerrar la Transversal 52 en la cuadra de la Iglesia San Antonio de Padua y allí realizaremos toda la verifiación", dijo.

La OAGRD recomendó, especialmente no acercarse al lugar si no se tiene la certeza de estar debidamente registrados en el RUD. "Esta será la primera entrega, a las familias que ya están ingresadas en el registro, sin embargo, las caracterizaciones y visitas a los lugares afectados continúan, por lo que no se desesperen si fueron caracterizados y no están en este listado inicial", precisó Abello.