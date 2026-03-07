Marchas del 8M: Puntos de encuentro, fechas y horarios en diferentes ciudades

El 8 de marzo es una fecha reconocida por la conmemoración en todo el mundo del Día Internacional de la Mujer, es una jornada que celebra la larga historia de lucha por los derechos de las mujeres. Hay quienes toman esta fecha como una jornada de lucha y reflexión sobre los logros alcanzados y los desafíos persistentes, incluyendo la violencia de género y la desigualdad.

Es por este motivo que, en varias ciudades de Colombia y del mundo se realizan manifestaciones masivas en torno a esta fecha, pero este año, en el país, también se cruza con la realización de la primera jornada electoral. Es por esto por lo que se decidió mover en algunas ciudades la manifestación para otras fechas. Aquí les contamos donde y cuándo se realizarán estas marchas.

Marchas 8M en Bogotá:

Aunque muchas manifestaciones se movieron para el viernes 06 de marzo y sábado 07 de marzo, hay una que se aplazó para el próximo domingo 15 de marzo:

Domingo 15 de marzo: “Por la justicia de los cuidados y la vida garantizada”, la gran marcha feminista de Bogotá convocada históricamente por Somos un Rostro Colectivo. El recorrido iniciará a las 11:00 a.m. desde la estación de TransMilenio Minuto de Dios (avenida calle 80 con carrera 73A) y se dirigirá hasta el parque Villa Luz.

Marchas 8M en Bucaramanga:

Lunes 9 de marzo: Se realizará un plantón feminista en el parque San Pío desde las 3:00 p. m. para exigir consignas como que las mujeres no son territorio de conquista, declarar emergencia por los feminicidios y visibilizar el tema de los cuidados no remunerados.

Marchas 8M en Ibagué:

Lunes 9 de marzo: “Por las víctimas del odio patriarcal, frente al fascismo criminal, resistimos en comunidad”. Varias colectivas feministas convocaron a una marcha a las 2:30 p. m. en la calle 25 con carrera 5, y la movilización se dirigirá hasta la plaza Murillo Toro.

Marchas 8M en Pasto:

Viernes 13 de marzo: “Marcha feminista de antorchas 8M: las decisiones feministas cambian la historia”. Será un encuentro organizado por varias colectivas de mujeres y tendrá como punto de encuentro el Parque Bolívar a las 4:30 p. m.

Marchas 8M en Manizales:

Sábado 14 de marzo: Habrá un espacio de “sembatrón” y armonización de mujeres en el ecoparque Los Yarumos desde las 9:00 a. m. En la tarde habrá una toma cultural con toques y actividades como foros y conversatorios en el barrio Solferino a las 4:00 p. m.

Otras ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Tunja y Yopal, ya han realizado sus manifestaciones entre el 06 y 07 de marzo.

Recomendaciones para la ciudadanía durante las jornadas de movilización y manifestaciones

Planifique sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Consulte información actualizada sobre movilidad y transporte público.

Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

