Boyacá tiene déficit de reservas de sangre para atender emergencias

La situación es crítica en el departamento de Boyacá, justo en tiempos de pandemia donde mantener las reservas de sangre, se hacen cada vez mucho más necesarias para salvar vidas.

De acuerdo con la Cruz Roja, en el 2020 las donaciones de sangre disminuyeron en un 40% con respecto al año anterior, en donde se captaron 896.107 donantes en Colombia, con un promedio mensual de 74.600 voluntarios.

El panorama es diferente para el 2020 donde solo se ha logrado captar la sangre de tan solo 56.600 donantes.

En el caso de Boyacá la situación sigue siendo preocupante, pues de acuerdo con Alexandra Murcia, representante del hemocentro del centro oriente Colombiano, “se requieren cerca 1000 donantes de sangre mensuales para suplir las necesidades de hemocomponentes de los 20 servicios trasfuncionales presentes en el departamento y tan solo se está recibiendo un aproximado del 40% del total necesario”.

Murcia hizo un llamado a la solidaridad de los boyacenses para superar este difícil momento que atraviesa el banco de sangre. Asimismo, recordó a las personas que deseen contribuir con sus donaciones de sangre tener en cuenta que para hacerlo “es necesario ser mayor de 18 años y menor de 65, presentar un documento con foto, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud; no ser hipertenso ni diabético, no haber tomado antibióticos o antiparasitarios en los últimos 15 días, no haber tenido vacunas el último mes, no haber sufrido enfermedades del corazón, no haber tenido hepatitis B, hepatitis C, sífilis o alguna enfermedad de transmisión sexual”.

La funcionaria tambien advirtió que si se ha tenido hepatitis A o hepatitis durante la niñez, sí se puede donar sangre. Igualmente, que en el caso de las mujeres que hayan dado a luz recientemente deben haber superado 6 meses de la lactancia como único alimento y que el bebe tenga más de un año.

Hay que recordar que este viernes 20 de noviembre se estará desarrollando una jornada de donación de sangre Tunja desde las 9 am hasta las 5 pm. La unidad móvil estará ubicada en la Plaza de Bolívar de la ciudad, frente a la sede de la gobernación. De igual forma, es importante destacar que el banco de sangre ha extremado las medidas de bioseguridad para evitar riesgos de contagios de covid-19.

En países como Colombia el 52 % de las transfusiones de sangre se realizan a niños menores de 5 años.