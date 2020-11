Siga estas recomendaciones para ingresar a las playas del Parque Tayrona

A partir del miércoles 18 de noviembre, el Parque Nacional Natural Tayrona reabre sus puertas nuevamente al ecoturismo, para que los visitantes nacionales y extranjeros puedan disfrutar de su belleza natural.

En esta temporada podrán ingresar al área protegida un total de 3.535 personas diariamente.

El Parque Tayrona en coordinación con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, ha establecido un programa de reapertura con enfoque diferencial, determinando medidas de bioseguridad con el fin de proteger la salud colectiva de quienes ingresan al área y de bioseguridad cultural para la protección especial del territorio.

"Como medidas de bioseguridad para ingresar al Parque Tayrona, los visitantes deberán utilizar tapabocas, permitir la toma de temperatura, desinfectar sus pies y manos en los diferentes puntos de desinfección y mantener la distancia de dos metros entre cada persona. Es importante resaltar que cada visitante tiene que portar sus elementos de protección personal y recordar que está prohibido ingresar plásticos de un solo uso y todos los residuos que generen las personas en su visita deben retirarlos", señaló un comunicado de la Entidad.

En cuanto a las medidas de bioseguridad cultural para asegurar la integridad del territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al ingresar al Parque deberá hacerlo de una manera tranquila, dejando sus cargas emocionales negativas y al salir, agradeciendo al territorio por su visita y las experiencias vividas.

El Parque Nacional Natural Tayrona reabrirá sus puertas en los tres sectores de manejo: en el sector de Bahía Concha conformado por los atractivos de Bonito Gordo, Waikiki y su playa principal, en el sector de Palangana conformado por los atractivos de Playa del Medio I, Gayraca, Playa del Muerto, Playa principal de Neguanje, Cinto, Manzanillo y Guachaquita; y en el sector oriental conformado por Playa Brava III, Boca del Saco, Playa del Medio II, Cabo I, Cabo II, Playa Caimán, Playa Puerto, Piscina Natural, Playa Luna, Playa Arenilla, Arrecifes, Piscinita y Sendero 9 Piedras.

CONOZCA LOS HORARIOS

Según Parques, cada uno de estos sectores cuenta con una capacidad de carga efectiva que garantiza no solo el distanciamiento requerido entre las personas, sino la protección integral de los ecosistemas representativos.

De acuerdo con el protocolo de bioseguridad del Parque, estos son los horarios de ingreso y salida establecidos para cada sector: A Zaino, se puede ingresar entre las 07:00 a.m. y las 12:00 p.m. y la salida debe ser entre las 02:00 p.m. y las 05:00 p.m.; sector de Calabazo, se ingresa entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m. y la salida es entre la 1:00 p.m. y las 03:00 p.m.; sector de Palangana se puede ingresar entre las 07:00 a.m. y las 02:00 p.m. y la salida es entre las 04:00 p.m. a 05:00 p.m.; sector Bahía Concha el ingreso es de 07:00 am a 02:00 pm y la salida debe ser de 03:00 pm a 04:00 pm.

Así mismo, es de resaltar que el ingreso marino dependerá de condiciones meteorológicas y las disposiciones que entregue la Dimar y se podrá hacer entre las 07:00 am y las 12:00pm y la salida debe ser de 1:00 pm a 4:00pm.

COMPRA DE TIQUETES Y PÓLIZAS

El procedimiento para la compra de los derechos de ingreso se hará en cada una de las entradas al Parque Tayrona, donde estarán habilitadas las taquillas operadas por Parques Nacionales para la compra directa de los derechos de ingreso (en estos puntos se hará la entrega de la factura y las manillas que debe guardar durante su estancia en el área).

Cabe resaltar que, al momento de comprar sus entradas debe hacerlo para el sector específico del Parque que desea visitar, respetando la capacidad de carga de cada atractivo y siguiendo las indicaciones de los guardaparques.

Igualmente es de recordar que, para ingresar al área protegida debe comprar una póliza de seguro y rescate como lo establece la resolución 092 de 2018, servicio que es prestado por aseguradoras de manera independiente.

"Para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, la operación del ingreso, el cumplimiento de la capacidad de carga y la orientación brindada a visitantes, el Parque Tayrona contará no solo con los guardaparques encargados de las actividades misionales de conservación, sino con personal capacitado de la región y del Distrito de Santa Marta, que desarrollará cada una de estas actividades", detalló el comunicado.

El acompañamiento de las entidades de control es fundamental para garantizar la seguridad y la aplicación de los protocolos de bioseguridad, como se ha venido haciendo en las mesas técnicas que se adelantan con el Distrito de Santa Marta, donde participan entidades como Indetur, Dimar, Guardacostas, Policía de Turismo, Secretaría de Salud y Corpomag.

Con la reapertura del Parque Tayrona, se espera que tanto visitantes como prestadores de servicios sean respetuosos de las medidas determinadas por la Entidad en el programa de reapertura, cumpliendo con los protocolos establecidos.

Finalmente Parques Nacionales resalta que, durante los meses del cierre del Parque Tayrona la naturaleza ha sido protagonista evidenciado en los diferentes avistamientos de fauna silvestre y en el buen estado de sus ecosistemas, por ello es importante contar con visitantes responsables, que desarrollen sus actividades recreativas en armonía con la conservación del territorio.