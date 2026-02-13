Falleció Silvia Elena Medina, presidenta de la Cámara de Comercio de Santa Marta

Santa Marta

Hay dolor consternación en la ciudad luego de confirmarse el fallecimiento de Silvia Elena Medina, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, desde el 2022, quien murió este mediodía en la ciudad de Bogotá, luego de permanecer varios días bajo atención médica especializada.

De acuerdo con informaciones suministradas por familiares y allegados, la dirigente gremial había viajado desde la semana pasada a la capital del país para someterse a un procedimiento quirúrgico. Durante su estadía fue intervenida mediante una cirugía de corazón abierto, proceso tras el cual se produjo su deceso hacia el mediodía de hoy.

La noticia ha generado profunda consternación en distintos sectores empresariales y sociales, donde Medina era ampliamente reconocida por su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del comercio y el desarrollo económico local.

Diversas voces del ámbito institucional y empresarial han comenzado a expresar mensajes de solidaridad y acompañamiento a sus seres queridos en este difícil momento.