Actualizado censo de damnificados por frente frío en Santa Marta, ya son 3 mil

Santa Marta

Desde el Puesto de Mando Unificado - PMU, que se mantiene activo a través de la Oficina para la Gestión del Riego y Cambio Climático – Ogricc, y en coordinación con los organismos de socorro, se han diseñado e implementado estrategias que buscan mitigar los impactos de la emergencia y garantizar la atención integral de las familias damnificadas, que en este caso la cifra ya supera las 3 mil en esa condición.

De acuerdo con la información consolidada en el PMU, hasta el momento se registran 3.026 familias damnificadas, tanto en la zona urbana como rural. Asimismo, se reportan 156 viviendas destruidas y 797 viviendas no habitables, cifras que reflejan la necesidad de mantener activa la respuesta institucional.

Ayudas en Mendihuaca

En la vereda Mendihuaca, caserío San Tropel, se han identificado necesidades derivadas de las emergencias recientes. Durante el séptimo día de intervención, se realizó la entrega de ayudas fundamentales a las familias del sector para apoyar los procesos de recuperación de las viviendas impactadas. Se entregaron 400 bolsas de cemento, agua potable, alimentos no perecederos, cartones de huevos, kits de aseo, sacos, ropa y calzado para niños y adultos.