Hallan muerto en El Piñón, Magdalena a coleccionista de música de Barranquilla, Teófilo Ripoll

Magdalena

Hay consternación en el gremio salsero de Barranquilla, luego de confirmarse la muerte de Teófilo José Ripoll, de 67 años, reconocido integrante del movimiento salsero en esta ciudad. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia e impactos de bala en El Piñón, Magdalena.

A través de redes sociales esta persona había sido reportada como desaparecida por familiares y amigos cercanos, quienes lo describen como una apasionado y defensor de la música, que siempre aportó su conocimiento del género a las nuevas generaciones.

Le puede interesar:

Asesinada menor de 14 años en medio de atentado sicarial en Fundación, Magdalena

Según información preliminar el cuerpo de Ripoll fue encontrado con signos de tortura e impactos de bala, las autoridades en el departamento del Magdalena, avanzan en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos que hoy enluta a una familia y a todo el gremio salsero de la capital del Atlántico.