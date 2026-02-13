Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 14:32

Santa Marta

Hallan muerto en El Piñón, Magdalena a coleccionista de música de Barranquilla, Teófilo Ripoll

La desaparición fue reportada por sus familiares el 4 de febrero.

Magdalena

Hay consternación en el gremio salsero de Barranquilla, luego de confirmarse la muerte de Teófilo José Ripoll, de 67 años, reconocido integrante del movimiento salsero en esta ciudad. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia e impactos de bala en El Piñón, Magdalena.

A través de redes sociales esta persona había sido reportada como desaparecida por familiares y amigos cercanos, quienes lo describen como una apasionado y defensor de la música, que siempre aportó su conocimiento del género a las nuevas generaciones.

Asesinada menor de 14 años en medio de atentado sicarial en Fundación, Magdalena

Según información preliminar el cuerpo de Ripoll fue encontrado con signos de tortura e impactos de bala, las autoridades en el departamento del Magdalena, avanzan en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos que hoy enluta a una familia y a todo el gremio salsero de la capital del Atlántico.

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

