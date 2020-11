Llegó el fin de la guerra de las ambulancias en Pereira

En una problemática para la ciudad se ha convertido la atención de emergencias relacionadas con accidentes de tránsito debido a la disputa entre las ambulancias para llegar primero al lugar del siniestro y recoger al herido con el objetivo de recibir el pago del SOAT.

Incluso, ante la falta de control, se evidenció en reiteradas ocasiones cómo eran transportadas hasta dos y tres personas heridas en una misma ambulancia, hecho que está prohibido.

Es por esto que la Gobernación de Risaralda y las Alcaldías de Pereira y Dosquebradas se unieron para crear un Sistema de Emergencias Médicas, el cual tuvo una inversión de $1.400 millones y consiste en una plataforma a través de la cual se podrá controlar la atención de las ambulancias ante un siniestro reportado en la línea 123.

El alcalde Carlos Maya señaló que “en Pereira nos cansamos de las infracciones a la norma, la guerra de las ambulancias, las demoras y la negación de los servicios de urgencias, de las entidades de pago que no reconocen los traslados en ambulancia, la no recogida de pacientes con emergencias o en viviendas no cubiertas por el SOAT. Por eso, con este proyecto estratégico le cumplimos a los pereiranos con la implementación del Sistema de Emergencias Médicas, con el que se tendrá un control y equidad en el servicio de ambulancias".

Este sistema funcionará las 24 horas del día durante los siete días de la semana a través de la línea 123, donde se atenderán las llamadas de emergencia. Allí, un miembro de la Policía Metropolitana solicitará los datos personales de quien realice la llamada y los detalles de la emergencia.

Posteriormente, personal de la Secretaría de Salud evaluará la gravedad de los hechos y ubicará la ambulancia más cercana a través del sistema de geolocalización para que asista a atender la emergencia.

Según indicaron las autoridades, habrá 18 ambulancias disponibles en 6 puntos de la ciudad con dispositivos GPS, radio de comunicaciones y georreferenciadores que permitan su rastreo durante las 24 horas del día.