Ya son dos los niños quemados con pólvora en el Atlántico

En poco más de dos semanas se conoce un nuevo caso de un niño que resultó quemado con pólvora.

El caso se registró en el barrio La Luz, donde el menor había salido a jugar con otros niños de la cuadra y adquirieron un ‘tote’, como se le conoce popularmente.

La noticia la dio a conocer la Policía Metropolitana de Barranquilla, que señaló además que el niño agarró el artefacto explosivo y este estalló cerca de su rostro, ocasionándole una quemadura en el pómulo derecho.

Rápidamente fue llevado al Camino La Luz – La Chinita donde fue atendido por el personal médico.

El caso se habría registrado el viernes anterior, pero solo hasta este miércoles fue a dado a conocer por las autoridades.

El coronel Oleskyenio Flórez, comandante operativo hizo un llamado de atención a padres y adultos a cargo de menores de edad.

“Es importante que los adultos o padres de familia estén atentos, hay que saber que la pólvora no debe ser manipulada por niños, solo personal experto, no es posible que a estas alturas todavía sigamos teniendo estos casos, una explosión de estas no solo puede causar graves quemaduras, sino incluso, la muerte”

Hay que recordar que el pasado 27 de octubre también ocurrió un caso similar en el municipio de Galapa, área Metropolitana de Barranquilla, donde un niño de 10 años registra una afectación en su ojo izquierdo, esto tras estallarle un ‘tote’ cerca al rostro.

El niño presenta ceguera parcial, según indicaron los médicos.