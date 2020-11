Calarcá retoma toque de queda nocturno para frenar casos COVID-19

El secretario de gobierno de la villa del cacique, Juan David Ospina indicó que ante el incremento de casos confirmados se tomó la decisión de retomar el toque de queda nocturno para adultos de 11:00p.m. a 5:00 a.m. y para menores de edad será de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. que se extenderá hasta el 1 de diciembre del 2020. También se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, sin embargo, no se prohíbe el expendio.

Destacó que a pesar de los operativos que se realizan para hacer control de las medidas establecidas se evidencia que los jóvenes no son conscientes del riesgo en medio de la emergencia sanitaria. Recordó que el municipio se encuentra en alta afectación de covid por eso se busca que la curva descienda para bajar la afectación brindando reapertura del 100 % de los establecimientos de comercio para la temporada de fin de año.

Le puede interesar:

El funcionario evidenció su preocupación por los padres de familia que en muchas ocasiones no saben el paradero de los menores y ahí se generan los inconvenientes para respetar la normatividad. Señaló que avanzan en el trabajo articulado con Policía para que los menores que sean sorprendidos infringiendo las medidas sean conducidos a padres de familia quienes deben responder por los comparendos.

Reiteró el llamado a la comunidad calarqueña para que se haga uso correcto del tapabocas, se ejerza el distanciamiento social y se realice el lavado de manos para que en Diciembre la navidad sea de autocuidado pero sin mayores restricciones.