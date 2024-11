El futuro de X: salida de usuarios, Elon Musk y nuevas alternativas

En Hora20 una mirada a las redes sociales, al algoritmo y a los fenómenos sociales que se desprenden. El análisis a lo que viene pasando con una red social como X, la llegada de usuarios a nuevas redes sociales, el impacto en la conversación y el debate público, la incidencia de la política y de los multimillonarios en estas redes, así como la despedida de algunos medios del otrora Twitter.

Lo que dicen los panelistas

Víctor Solano, profesor, consultor en temas de tecnología y columnista en Vanguardia, recordó que lo que enamoró de Twitter hace 20 años era la posibilidad de reencontrarse con otros y con la diferencia, “con los años cada vez la red se pareció más a la realidad colombiana”, de hecho, dijo que se pareciera más a la realidad Colombia de las conversaciones a cotidianas y lo de los medios fue bueno, “pero muchos buscan la cámara de eco que se da más ahora en plataformas de Meta”.

Detalló que lo que ha pasado con X, es que Musk puso su posición ideológica sobre la libertad expresión y eso ya hizo que se privilegiaran voces por encima de otras. También manifestó que la polarización puede desaparecer porque queda una voz unanimista sobre la mesa si el algoritmo privilegia una única mirada de la realidad.

Para Santiago Vargas, candidato a doctor en Sociología, columnista en El Tiempo y magister de la Escuela de Economía de Londres, la clave en la discusión sobre X tiene que ver con el concepto del ágora y de la esfera pública, “hay una creciente ideologización del ágora con la llegada de Musk”. Al tiempo recordó que Twitter había logrado funcionar como una plataforma de debate, pero con la llegada de Musk y lo qué pasó en la elección, muestra que eso se mostró como un espacio donde solo se expresan personas de una vertiente en específico, “otros medios y otras vertientes ya no perciben espacio donde se encuentran en las mismas condiciones con opositores”.

De otro lado, dijo que la fragmentación del espacio para el debate público y lo que implica la fuga de usuarios es que personas con posturas distintas a Musk se van a otros lugares e incentiva la noción de espacios donde la gente discute con personas con posturas parecidas. Por último, dijo que la promesa de reivindicación de quienes se sienten en la derecha es porque sienten que la izquierda censura la libertad de expresión.

Jaime Barbosa, consultor en transformación digital, periodista, especialista en mercadeo y jefe de contenido digital en varios medios de comunicación, explicó que X se transformó a ser burbujas informativas, “son como burbujas que van generando ciclos de retroalimentación con la audiencia. Del Twitter donde se debatía, quedamos en la construcción de algoritmo particular encerrado en burbujas que retroalimenta ideas de nichos”. Detalló que el tema de la verificación es un cambio importante, “uno tenía que construir un camino en verificación y lograr verificarse en Twitter. Ahora si pago una cuenta premium, me verifica y ese nicho da una idea errónea de quien entrega la información”. En ese sentido, dijo que el reto es muy grande de cara a los medios, “conectando con la salida de medios, con el poder combatir ese vacío en verificación de información porque el que paga está verificado”.

Catalina Moreno Arocha, abogada y codirectora de Fundación Karisma, planteó que no es posible determinar si estamos ante la muerte de X cuando en el país el presidente de la república hace los grandes anuncios, “en esta circunstancia nosotros no vemos que X muere. El cambio es impresionante y eso debe llevar a cuestionar las plataformas. Vemos que lo primero que hizo Musk fue eliminar equipo de derechos humanos”. Resaltó que las polémicas generadas en X pueden ser un punto de inflexión para cuestionar el uso de las plataformas, “muchos van a Threads, pero ahí la norma de contenido dice que no se difunde el contenido político u social”.

Por último, dijo que siempre hemos tenido polarización, “hay un ingrediente nuevo con las redes y es cómo funciona el algoritmo. El algoritmo es la fórmula de la Coca-Cola de las redes sociales. El contenido viral es lo que nos engancha”.