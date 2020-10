El aumento de las llamadas por atención a las violencias sexuales en Antioquia y la desconfianza que tendrían las mujeres al denunciar, ha encendido las alarmas en el departamento durante este 2020. Lina María Giraldo, coordinadora del Observatorio de Mujeres y Diversidades Sexuales y de Género de la Personería, habló en Medellín Hoy por Hoy sobre las trabas que han tenido las mujeres para denunciar diferentes tipos de violencia:

"No hay un enfoque de género dentro de las instancias encargadas para ver la problemática de género de las mujeres cuando llegan a las comisarías, las violencias no se concilian y una mujer agredida no tiene porqué conciliar con un agresor, la están revictimizando. Parte que las mujeres no sepan a dónde acudir es porque la oferta no llega a todos los territorios. En esta parte inicial del observatorio estamos yendo a las comunas, llevando la oferta a los territorios y ya hemos tenido casos de alerta para tomar acciones inmediatas", afirmó Lina María Giraldo.

La funcionaria agregó que "en pandemia, las mujeres están encerradas con su agresor y es difícil para ellas llamar, entonces esto lo debe tener en cuenta la institucionalidad para desarrollar rutas que tengan esto en cuenta".

Para ampliar esta temática, partició Natalia Velásquez, secretaria de las Mujeres de Antioquia quien aseguró que la situación se ha agudizado durante el confinamiento:

"La violencia intrafamiliar, según la Policía Nacional, hasta septiembre de 2020 tenemos más de 11.400 casos y de esos, el 76% han sido contra las mujeres. Es decir, la parte más crítica nos la llevamos nosotras. Además, están los que no han sido reportados porque las mujeres están aisladas con sus agresores en pandemia y no pueden llamar o no podían desplazarse a denunciar, lo que hace que el subregistro aumente".

Según la secretaria, en este año se han presentado más de 2.400 casos de delitos sexuales, el 67% corresponden al Área Metropolitana. La cual es zona la más problemática y con mayores índices de violencia contra las mujeres:

"Lo segundo es que en el Área Metropolitana está la línea 123 Mujer, donde pueden llamar en caso de ser víctimas de violencia o estén en riesgo, eso también es importante. Allí va a estar un abogado y una psicóloga que le van a explicar todo claramente para tomar una decisión", agregó Velásquez.