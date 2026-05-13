MinSalud anunció nuevas medidas a las EPS: estas son las razones y los cambios

Personal de la salud y al lado el logo de MinSalud (Fotos vía Getty Images y redes sociales de MinSalud)

Los retrasos, las entregas incompletas y la falta de medicamentos en distintas regiones del país llevaron al Ministerio de Salud a imponer nuevas reglas a las EPS para garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes.

La cartera expidió la Circular Externa 017 de 2026, con la que busca evitar que los problemas administrativos, financieros o contractuales entre EPS, gestores farmacéuticos y proveedores terminen afectando directamente a los usuarios del sistema de salud.

Entre las nuevas medidas, el Ministerio ordenó que las EPS deberán contar con redes alternas de dispensación para responder cuando el gestor farmacéutico principal no pueda entregar los medicamentos completos a los pacientes.

“La EPS debe tener una red alterna para entrega de medicamentos en el momento en que el gestor principal no pueda cumplir con las entregas para los pacientes”, explicó la directora de Medicamentos del Ministerio de Salud, Claudia Vargas.

Engtre la exigencias: entregas pendientes en máximo 48 horas

La Circular también establece que, si un medicamento es entregado de manera incompleta, las EPS tendrán un plazo máximo de 48 horas para completar la dispensación, incluso mediante entrega domiciliaria o en el lugar autorizado por el paciente.

“Que el gestor principal no tenga el medicamento disponible, no es excusa para que usted no reciba su medicamento”, advirtió Vargas.

La funcionaria además hizo un llamado a los usuarios para que soliciten el reporte del “pendiente” cuando no reciban la totalidad de sus fórmulas, ya que ese documento servirá como soporte para reclamar los medicamentos en otra red autorizada por la EPS.

EPS deberán activar planes ante escasez de medicamentos

Otro de los puntos clave de la medida tiene que ver con los medicamentos que cuentan con un único proveedor o presentan limitaciones en la oferta.

En esos casos, las EPS y demás actores del sistema deberán activar planes de contingencia y adelantar mecanismos de importación de medicamentos vitales no disponibles para evitar interrupciones en los tratamientos.

El Ministerio también reiteró la obligación de reportar posibles riesgos de escasez al sistema de monitoreo de abastecimiento coordinado con el INVIMA, con el fin de fortalecer el seguimiento a la disponibilidad de medicamentos en el país.

“La Circular deja claro que los problemas administrativos, financieros o contractuales entre EPS, gestores farmacéuticos y demás actores del sistema no pueden seguir afectando a los pacientes ni interrumpir sus tratamientos médicos”, señaló la cartera.

Además, el Ministerio hizo un llamado a fortalecer la vigilancia frente a la entrega de medicamentos y pidió a las entidades territoriales reforzar la recepción de denuncias y quejas relacionadas con la no entrega parcial o total de tratamientos.

Asimismo, insistió en que ninguna disputa administrativa o financiera entre actores del sistema puede convertirse en una barrera para los pacientes, y advirtió que la prioridad deberá ser garantizar la continuidad de los tratamientos y el acceso oportuno a los medicamentos.