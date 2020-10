Falso Procurador intentó estafar al director del Hospital de Caucasia

La Procuraduría General detectó que personas inescrupulosas están suplantando a los procuradores delegados con el fin de estafar y hacer exigencias de dinero a funcionarios públicos, sujetos de control disciplinario por parte de esa entidad.

El más reciente caso sucedió en el municipio de Caucasia en donde, por medio de una llamada telefónica, al director del hospital de esa localidad le informaban sobre una visita oficial del Procurador delegado para la Salud, Gelmán Rodríguez, y que para ello, debía consignar los viáticos y tiquetes aéreos.

“Hemos venido denunciado en los últimos meses que personas se están haciendo pasar por funcionarios de la Procuraduría para solicitar dineros a funcionarios públicos en diferentes regiones del país”, dijo el delegado Rodríguez.

En el caso de Caucasia la acción ilegal no se materializó porque el director de inmediato alertó a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo.

“Desde el hospital nos llamaron directamente y yo como procurador delegado le advertí al director sobre estos hechos cometidos por personas inescrupulosas. Se le explicó al director y se abstuvo de hacer consignaciones”, añadió el procurador.

El Ministerio Público aclaró que, desde ese organismo y ninguno de sus funcionarios, piden dinero para hacer visitas de control.

“La Procuraduría no solicita dinero para ningún tipo de actuación. Si esto ocurre absténgase de hacer giros denuncien ante las autoridades. No tiene presentación que una persona le pida recursos al funcionario que tiene que investigar o sancionar, eso es inviable no caigan en estafas”, concluyó el delegado.

Estos hechos ilegales, que han sucedido en la Guajira, Chocó y ahora Antioquia, ya están siendo investigados por la autoridad competente.