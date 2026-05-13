Supersolidaria desmiente uso de crédito por $221 mil millones para capitalizar Coosalud EPS

La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, rechazó las declaraciones entregadas recientemente por el representante legal de Coosalud EPS, Jaime González, y aseguró que es “falso” que los $221 mil millones correspondientes a un crédito adquirido hayan sido utilizados para capitalizar la entidad.

Según explicó la superintendente, de esos recursos únicamente cerca de $40 mil millones ingresaron realmente a las cuentas de Coosalud EPS.

“El resto terminó en operaciones con terceros, incluyendo la compra de clínicas privadas, como ya fue denunciado ante la Fiscalía”, agregó Navarro.

La advertencia sobre los recursos de la salud

Navarro aseguró que uno de los puntos más delicados del caso tiene que ver con la forma en que posteriormente se realizó el cobro de la deuda.

De acuerdo con sus declaraciones, cuando el banco aceleró el cobro del crédito sí fueron debitados en su totalidad los $221 mil millones desde las cuentas de la EPS.

“Es decir, recursos públicos de la salud presuntamente terminaron respaldando un crédito cuyos recursos fueron a parar a manos privadas”, señaló la funcionaria.

Señalamientos sobre la situación financiera de Coosalud

La superintendente también afirmó que las investigaciones adelantadas por las autoridades evidencian presuntas maniobras para ocultar la situación financiera real de la EPS.

Entre ellas mencionó posibles maquillajes de estados financieros y simulaciones de compra y venta de cartera como se han informado por este medio.

“Por eso la intervención no fue arbitraria. Ocurrió cuando lo reportado oficialmente no coincidía con la realidad financiera de la EPS”, sostuvo la superintendente Navarro.

El caso Coosalud y los hallazgos de la Supersolidaria

Estas declaraciones se conocen en medio de las investigaciones que adelantan distintas autoridades sobre el manejo de recursos dentro de Coosalud.

El caso incluye análisis financieros y hallazgos que ya fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que la Supersolidaria le pidió celeridad en las investigaciones.

La superintendente reiteró que la entidad continuará actuando para proteger los recursos vinculados al sistema de salud y el patrimonio de las cooperativas.

“Los recursos de la salud son sagrados”, afirmó Navarro, al insistir en que la Superintendencia seguirá actuando “con firmeza” frente a estos hechos.

Leer más: Supersolidaria revela presunto desvío y ocultamiento de recursos en Coosalud entre 2019 y 2025