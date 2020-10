“Hay pacientes que no van a la quimioterapia por miedo al virus": Alma Rosa

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende visibilizar la importancia del autocuidado de las mujeres y de la detección temprana, para hablar de este tema en Medellín Hoy por Hoy habló Lina Hinestroza Orozco, directora de la fundación Alma Rosa quien reveló que la asistencia a los tratamientos ha disminuido en la contingencia del COVID-19:

"Nos tiene preocupadas la situación por el COVID-19, porque a raíz de ello, muchas mujeres no van a ser atendidas por miedo o les aplazan sus procedimientos, entonces no solo podrían aumentar los casos sino las muertes. Muchas pacientes se nos han quejado que les han cancelado sus citas o les posponen sus procedimientos, porque el sistema de salud se ha tenido que volcar hacia el COVID. Por otro lado, nos dicen los médicos que hay pacientes que no van a la quimioterapia por miedo al virus", afirmó Hinestroza

El cáncer de mama es el segundo más mortal del mundo con una tasa de 12.9 casos por cada 100.000 mujeres. Según los datos del informe del Instituto Nacional de Salud, en “Colombia el cáncer de mama es el principal cáncer del país, con 13.376 casos nuevos en 2018 (tasa de incidencia de 63,9 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años) y es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres con una tasa de 17,2 muertes por cada 100 000 habitantes”.

En Antioquia, en 2019, la tasa de mortalidad por cáncer de mama se registró en 15 casos por cada 100.000 mujeres. Las subregiones con la tasa más alta son Valle de Aburrá con una tasa de 18, Suroeste 13 y Oriente 12 por cada 100.000 mujeres.