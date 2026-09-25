El Museo de Arte Moderno convierte la experiencia “Débora Arango” en una obra inmersiva

Medellín, Antioquia

Más de 40 años de investigación, conservación y difusión del legado de Débora Arango se transforman ahora en una experiencia inmersiva. El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) presenta “Débora Arango. Mirar sin miedo”.

La experiencia abrirá sus puertas este 25 de septiembre y podrá visitarse hasta el 25 de octubre, como parte de la Temporada Cultural Medellín 2026. El recorrido utiliza realidad aumentada, proyecciones de gran formato y recursos audiovisuales para revelar nuevos detalles de las pinturas de Arango.

El recorrido está organizado en cinco momentos: aprender a mirar y pintar como acto de libertad. El punto de partida está en los primeros aprendizajes de la artista y avanza hasta la consolidación de una obra que puso en el centro temas que generaban incomodidad en su época; La violencia, pobreza, religión, prostitución, corrupción y las contradicciones del poder.

La experiencia también recuerda el 1939, con obras como Cantarina de la Rosa y La amiga, como punto de partida para comprender una característica central de la obra de Arango: su decisión de poner frente al público aquello que otros preferían no mirar.

Más de cuatro décadas alrededor de su legado

Para el MAMM, la nueva experiencia recoge más de 40 años de trabajo dedicado a investigar, preservar y difundir la obra de Débora Arango. Durante este periodo, el Museo ha presentado más de 70 exposiciones individuales y 25 colectivas dedicadas a la artista. Según, “Débora Arango sigue siendo una artista incómoda, y eso es justamente lo que nos interesa recuperar”, señaló

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El recorrido dura aproximadamente 30 minutos, en el que el visitante ocupa un papel central y transita entre imágenes, sonidos y recursos tecnológicos. La experiencia busca generar curiosidad, descubrimiento, incomodidad, empatía y reflexión a partir de una obra que cuestionó las convenciones sociales de su tiempo.