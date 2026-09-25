Bello prepara su Plan de Desarrollo Turístico con visión a 2036

Medellín, Antioquia

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el Observatorio Económico de la ciudad, los prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo pasaron de 123 en 2019 a 517 en 2025, un crecimiento del 320%.

En 2025, el sector generó un valor agregado estimado de 228 mil millones de pesos, equivalente al 2,16 % del valor agregado municipal. Además, los prestadores formales de servicios turísticos generaron 289 empleos directos en actividades de alojamiento y agencias de viajes.

El diagnóstico también identificó algunos de los principales retos para los próximos diez años. Entre ellos está la concentración de la oferta de alojamiento en viviendas turísticas. En gastronomía, el 90,5 % de los establecimientos están formalizados, aunque todavía existe una baja articulación comercial del 6,2 % tiene convenios vigentes.

Algunas experiencias turísticas están en proceso de validación técnica

Bello también avanza en la consolidación de tres experiencias turísticas: Ruta Memoria y Sabores, Entre Nubes y Tradiciones en San Félix, y Avistamiento de Aves. La línea de turismo cuenta con un presupuesto de 1.561 millones de pesos, de los cuales 400 millones están destinados a promoción y comercialización.

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La primera será durante 2026, con el diagnóstico y la formulación. Entre 2027 y 2034 se contempla la implementación y seguimiento de las estrategias. En 2035 se realizará la evaluación y los ajustes, y en 2036 se proyecta el cierre y la definición de nuevas orientaciones para el sector.

La Administración Municipal asegura que el objetivo es consolidar un turismo organizado y sostenible que contribuya al desarrollo económico, la generación de empleo y el posicionamiento de Bello como destino turístico regional.