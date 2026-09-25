Judicializan en Antioquia a hombre señalado de acosar, amenazar y suplantar a 21 personas

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación identificó a Daniel Felipe Duque Duque como el presunto responsable de una serie de casos de acoso, amenazas, hostigamiento y suplantación que habrían afectado a 21 personas en Sabaneta y Envigado, entre ellas 20 mujeres y un hombre.

Según la investigación, el señalado habría utilizado cientos de perfiles en redes sociales y diferentes líneas telefónicas para contactar a sus víctimas, enviarles mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y expresiones relacionadas con violencia de género.

Más de 500 perfiles para acosar a una víctima

Una de las víctimas aseguró haber sido contactada desde más de 500 perfiles creados para asediarla. La Fiscalía también documentó casos en los que las víctimas habrían sido suplantadas mediante cuentas falsas utilizadas para contactar a familiares y conocidos.

A través de esos perfiles se habrían realizado publicaciones en las que se les difamaba y se les atribuía participación en hechos delictivos. También se habrían divulgado números telefónicos de algunas personas para incorporarlas a grupos de mensajería instantánea donde circulaba contenido sexual.

La investigación documentó además el caso de un joven que habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para entregar números de mujeres e información sobre reuniones y fiestas.

Amenazas durante la noche y captura

Otras víctimas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.

Con los elementos recopilados, la Fiscalía obtuvo una orden de captura contra Duque Duque, que fue ejecutada por servidores del CTI en un inmueble de Envigado. Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos.

Una fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.