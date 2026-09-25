Doble homicidio en Andes: ya van más de 40 en lo que va del año

Andes, Antioquia

Dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en zona rural del municipio de Andes, en el Suroeste antioqueño en la mañana del 24 de septiembre.

Los hechos ocurrieron en la vereda Guaymaral, ubicada aproximadamente a 15 minutos del casco urbano de Andes. Las víctimas fueron identificadas como José Julián López Fernández, de 41 años, y Juan Fernando Ruiz Ochoa, de 30 años.

Por ahora, las circunstancias y detalles que rodearon el doble homicidio y los móviles del crimen son materia de investigación.

En la zona existe presencia de varias estructuras criminales, entre ellas el Clan del Golfo, por lo que las autoridades apuntan a establecer si este hecho tiene alguna relación con las disputas o dinámicas de los grupos armados que operan en el territorio.

Escalada de violencia en el Suroeste antioqueño

El doble asesinato se registra en medio de un panorama de violencia que ha generado preocupación en distintos municipios del Suroeste antioqueño. Para la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social CORPADES, estos hechos deben analizarse dentro de una dinámica más amplia de seguridad y criminalidad que atraviesa actualmente la subregión.

De acuerdo con las cifras de CORPADES, elaborados a partir de los registros disponibles hasta el 15 de agosto y de los casos documentados posteriormente por la organización y Análisis Urbano, el Suroeste antioqueño ya habría superado las 220 muertes violentas en lo corrido de 2026. En Andes, el seguimiento ubicaría el acumulado en 38 muertes violentas durante el año.

Para CORPADES, la magnitud de estas cifras evidencia la necesidad de revisar las estrategias de seguridad y de construir una respuesta institucional que tenga en cuenta las particularidades de los fenómenos de violencia y criminalidad que actualmente afectan al Suroeste.