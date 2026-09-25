5 policías capturados por corrupción en Medellín estarían vinculados con estructuras criminales

Medellín

Un duro golpe a las redes de corrupción institucional se registró en Medellín con la captura de cinco policías y cuatro presuntos integrantes de estructuras criminales vinculadas a ‘La Oficina’. Entre los detenidos figura alias ‘Gordo’, señalado coordinador del grupo delincuencial cuentan con una trayectoria criminal de cerca de 15 años.

Las investigaciones preliminares revelaron que los uniformados omitían controles de registro en sus zonas asignadas para facilitar la venta de estupefacientes y el accionar delictivo. A cambio de favorecer estas operaciones ilegales, los policías habrían recibido pagos mensuales entre los $3 y $4 millones de pesos.

Redes de corrupción y estaciones de policía implicadas

Entre los agentes capturados figuran patrulleros adscritos a las estaciones de Manrique, Bello y Doce de Octubre, además de un uniformado de la Dirección de Educación Policial. Las autoridades investigan el alcance total de las conexiones entre los funcionarios y los grupos armados en sus áreas de influencia.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, enfatizó que “la integridad policial no se negocia” y sostuvo que el control territorial requiere depurar las instituciones. Asimismo, reafirmó que la ciudad no permitirá que las estructuras criminales compren funcionarios ni impunidad en el territorio.

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Judicialización y seguimiento judicial

Los nueve detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. El proceso penal determinará las responsabilidades individuales de cada procesado.

Las autoridades confirmaron que mantendrán las labores de inteligencia y seguimiento para desmantelar por completo esta red de protección. El objetivo de los investigadores es rastrear otras posibles conexiones y seguir afectando las rentas y economías ilícitas en Medellín.