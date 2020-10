Familiares de mujer agredida en Cartagena exigen condena contra veterinario

El Juzgado 15 Penal Municipal Con Funciones de Conocimiento adelantará este jueves 15 de octubre, la audiencia concentrada por el delito de violencia intrafamiliar agravada, que involucra al médico veterinario cartagenero Andrés Felipe López Gaviria, por hechos de intolerancia en la que resultó gravemente herida su pareja sentimental María Teresa León Estarita, ocurridos en el barrio San Fernando el pasado 14 de abril de los corrientes.

Cabe recordar, que María Teresa León Estarita fue atendida por espacio de tres días en la Clínica La Nuestra donde recibió toda la atención, diagnosticándole en su momento fractura de piso de órbita derecha del ojo, hecho que fue corroborado por Medicina Legal en posterior valoración médica adelantada a la mujer víctima de golpes violentos por su pareja sentimental.

“Es un caso que no está cerrado por la justicia ordinaria, la denuncia sigue vigente. Cartagena espera que se pronuncie la sentencia de este maltrato de violencia intrafamiliar que dejó con lesión permanente a María Teresa y que tengo entendido será sometida a una cirugía por la pérdida parcial de su visión”, aseguró una fuente cercana a la familia León Estarita, quien pidió reserva de su nombre por seguridad.

La fuente afirmó, que la vida de María Teresa no volvió a ser igual, su comportamiento es diferente y de aquella mujer alegre y extrovertida no queda nada, “es un caso que dolió mucho en la comunidad, no queremos que más mujeres vivan este proceso de maltrato a la que fue sometida y lo que pedimos es que la justicia actúe en derecho y judicialice al señor López Gaviria”, subrayó la fuente.

La fuente asegura, que el acto de maltrato se produjo porque María Teresa decide dejarlo por sus múltiples actos visibles de infidelidad, que lo convirtieron en arrogante y violento, con el único propósito de someterla a quedarse a su lado.

María Teresa es una víctima, con daño emocional y disminución de su autoestima, a la cual le perturba el pleno desarrollo de su personalidad. Actualmente no controla sus emociones y presenta comportamientos alejados de la realidad, entendiendo que se entregó por espacio de cico años en alma vida y corazón a la relación.

El veterinario Andrés Felipe López Gaviria actualmente goza de total libertad, a la espera de resolver su situación jurídica.