Allegados de niña asesinada en Córdoba piden resultados en investigaciones

Como una manera de llamar la atención de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación familiares de la niña de 12 años, Taniuska Romero Romero, y su tía Melisa Romero, ambas asesinadas por hombres armados en Córdoba, realizaron un plantón para exigir justicia y resultados en las investigaciones.

Con pancartas y arengas, los allegados de las dos mujeres se tomaron la Plaza de la Paz en los bajos de la Torre del Reloj del Centro Histórico de Cartagena, con el objetivo de pedirle a las autoridades acelerar la investigación que permita dar con la judicialización de los responsables del crimen.

“Pedimos que por favor celeridad a la investigación que dará con los criminales de la niña y de su tía, no queremos impunidad. Aquí estamos los vecinos, amigos y padres de la niña reclamando justicia. Exigimos ver resultados de las investigaciones”, aseguró uno de los manifestantes.

"Mi hija no merecía morir de esta manera. Todavía no tenemos información absolutamente de nada. Han sido días grises, nuestra hija era nuestro motor y ya no nos dan ganas de hacer nada. Ya no la tenemos a ella", indicó Dina Romero, madre de la menor.