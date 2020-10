El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, dio positivo para COVID-19

El alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa, confirmó que tras presentar sintomatología relacionada al COVID-19, él y su esposa, Erica Sierra, se realizaron la prueba diagnóstica y resultaron positivos para el virus.

El mandatario local aseguró que, pese a no revestir gravedad, sí tuvo molestias físicas. Además, informó que continuará atendiendo los asuntos relacionados con la administración municipal desde su aislamiento.

“El día de hoy me realizaron la prueba COVID-19, al igual que a mi esposa, a los dos nos informaron que salimos positivos. Nos encontramos bien, pero tenemos que cuidarnos y aislarnos durante 10 días (…) hoy me tocó a mí, a mi familia, he estado en la primera línea de batalla contra esta pandemia, enfrentando todas las situaciones nunca esperadas en un gobierno”.

El mandatario local reiteró el llamado a la comunidad para que mantengan el autocuidado y la responsabilidad individual. Recordó que el haber acabado la cuarentena no significa que la pandemia terminó.

“Lo que pretendemos es seguir adelante como país, cuidarnos, protegernos y velar para que la economía no sufra más y no se pierdan más empleos y empresas, pero esto va de la mano, única y exclusivamente, si todos ponemos de nuestra parte para cuidarnos”.