Rayo Vallecano: ¿Qué dijo Íñigo Pérez tras una nueva suplencia de James Rodríguez?

No cesa el mal momento de James Rodríguez en el fútbol español. A pesar de haber sumado minutos con la Selección Colombia en la más reciente doble jornada de Eliminatorias, el mediocampista colombiano volvió a ser suplente con el Rayo Vallecano, esta vez durante la caída por la mínima diferencia (1-0) en su visita al Sevilla.

El duelo válido por la decimocuarta jornada de LaLiga se llevó a cabo en el Ramón Sánchez Pizjuán y terminó definiéndose en favor de los andaluces, gracias al solitario tanto del suizo Djibril Sow a los 27 minutos. A pesar de ir perdiendo desde temprano, el entrenador Íñigo Martínez optó por darle paso a jugadores como Isi Palazón, Sergio Camello y Adrián Embarba, mientras que James se quedó en el banco.

Rueda de prensa del Rayo

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, reconoció tras la derrota ante Sevilla que “lo que más duele con diferencia” es cómo han jugado hasta que les han expulsado a Unai López en el tiempo añadido del primer periodo. “Tenemos como equipo este déficit, que va ligado a nuestra resistencia, pero si queremos mejorar necesitamos que sea el estímulo desde el inicio, no esperar a que nos expulsen o a que nos hagan un gol. No me sorprende lo de después porque sé de qué son capaces. Nos ha pasado otras veces. Pero me duele lo primero y especialmente la derrota”, dijo.

De la expulsión de Unai López, comentó que no la ha podido ver y que no ha hablado con su futbolista, aunque “si es justa, el que más arrepentido y dolido por la situación estará es él” y “si es injusta, habría tenido una reacción desmedida y no ha sido el caso”. “O es justa o estará en el limbo. No soy un entrenador que vaya a decir aquí todo lo que piensa sobre ese tipo de situaciones”, señaló el técnico.

De la prolongación al final, señaló que “son situaciones propias de la ansiedad” y que “como ves que el tiempo te parece poco son protestas hechas desde la ansiedad y quizá no desde la justicia”. “Creía que iba a conceder alguno más”, agregó.

¿Qué pasó con James?

Como se ha vuelto costumbre en las últimas ruedas de prensa, no hubo una sola pregunta respecto a la suplencia de James Rodríguez, quien permaneció en el banquillo los 90 minutos por tercera vez desde que inició la temporada 2024-25. Claro está que enfocó su discurso en la exigencia que pide en los entrenamientos, con el objetivo de obtener buenos resultados cada fin de semana.

La próxima salida del Rayo Vallecano en LaLiga será el domingo primero de diciembre en Vallecas frente al Athletic Club.