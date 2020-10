"El Gobierno no ha perdido mi rastro": Fredy Carrillo, expara de la Sierra

Uno de los ocho exparamilitares de la Sierra Nevada que había sido reportado como desaparecido por el Gobierno Nacional asegura que la ha dado la cara a la justicia luego de reinsertarse a la sociedad civil.

Se trata de Fredy Carrillo Castillo, quien reside en Barranquilla, pero tiene negocios en la Troncal del Caribe y rechaza los informes presentados por el Ministerio de Defensa sobre su supuesta desaparición desde que pagó condena en EE.UU.

"Le he dado la cara a la justicia en todo momento (...) cuento con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, no entiendo por qué dicen que estoy desaparecido. Mis cuentas con las autoridades colombianas las he ido saldando y desde entonces he realizado trabajos que son visibles a la sociedad civil", afirma Fredy Carrillo Castillo.

Señala que desde que pagó su condena en EE.UU ha trabajado en negocios familiares y proyectos con líderes sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo los que residen en Guachaca.

"Siempre he acudido a la justicia colombiana y a la Fiscalía General de la Nación cada que me han requerido y he estado presto a sus requerimientos. No ando escondido, no estoy desaparecido y aquí estoy trabajando por mí y por mi familia", refiere.

Cabe mencionar que el Gobierno Nacional reconoció ante el Congreso de la República que no sabía del paradero de ocho exparamilitares que fueron condenados, pero que por vencimientos de términos quedaron en libertad en ese país.

Los supuestos desaparecidos son Jhon Eiderlber Cano Correa, alias 'Flechas'; Huber Aníbal Gómez Luna, alias 'El Mello Rico'; Álvaro Antonio Padilla Meléndez, alias 'Topo'; Álvaro Antonio Padilla Redondo; Jhon Alexander Posada Vergara, alias 'Jhonny Cano'; Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, alias 'Nacho' y José Gregorio Terán Vásquez, alias 'El Pipón'.

La canciller Claudia Blum dijo en su momento que “a partir de las listas que se han conformado por el Ministerio de Justicia, hemos solicitado a los consulados tratar de ubicar la información. En algunos casos esto es posible, cuando los condenados acuden en Estados Unidos a solicitar algún acompañamiento, pero en otros casos es una tarea más compleja pues puede tratarse de personas que han obtenido medidas de protección que es reservado”.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino, aseguró que “el Ministerio de Justicia no tiene información sobre la suerte de ocho de los 32 ex jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos. Es decir, que este Gobierno y el Estado no le ha hecho un seguimiento para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del paramilitarismo colombiano con relación a estas extradiciones”.

Finalmente, el hoy empresario Fredy Carrillo Castillo reafirma que estará atento a cualquier llamado de la justicia colombiana para de esta manera "responder las dudas que tiene el Gobierno sobre mi ubicación y decirle que mi pasado quedó atrás y que mi razón de ser hoy es trabajar por mi comunidad y familia".