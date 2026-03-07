Más De 1.000 Uniformados estarán presente durante la jornada electoral en Santa Marta
Este dispositivo cubrirá 117 puestos de votación y 1.651 mesas, con presencia policial permanente.
Santa Marta
En el marco del Plan Democracia, la Policía Nacional en Santa Marta ha dispuesto más de 1.000 uniformados para garantizar la seguridad durante la jornada electoral del 8 de marzo en la capital del Magdalena y su área metropolitana.
Este dispositivo cubrirá 117 puestos de votación y 1.651 mesas, con presencia policial permanente, garantizando el normal desarrollo del proceso democrático y la tranquilidad de los ciudadanos.
Asimismo, se activarán los Puestos de Mando Unificado, en coordinación con las autoridades gubernamentales y electorales, mientras que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol contará con un Equipo Especial Contra Delitos Electorales.
