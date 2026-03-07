Más De 1.000 Uniformados estarán presente durante la jornada electoral en Santa Marta/ Mesan

Santa Marta

En el marco del Plan Democracia, la Policía Nacional en Santa Marta ha dispuesto más de 1.000 uniformados para garantizar la seguridad durante la jornada electoral del 8 de marzo en la capital del Magdalena y su área metropolitana.

Este dispositivo cubrirá 117 puestos de votación y 1.651 mesas, con presencia policial permanente, garantizando el normal desarrollo del proceso democrático y la tranquilidad de los ciudadanos.

Le puede interesar:

Magdalena registra más de 17 mil testigos para las elecciones de este domingo

Asimismo, se activarán los Puestos de Mando Unificado, en coordinación con las autoridades gubernamentales y electorales, mientras que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol contará con un Equipo Especial Contra Delitos Electorales.