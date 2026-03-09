Se conocen los representantes a la Cámara por el Magdalena

Santa Marta

El departamento del Magdalena ya eligió a sus representantes a la Cámara, según el boletín 0043 de la Registraduría con el 98,8 % de las mesas informadas. La votación refleja un escenario político en el departamento y marca cambios importantes en la representación del Magdalena en el Congreso.

Con 612.926 votantes y una participación del 55,93 % de un potencial electoral de 1.095.749 ciudadanos, los resultados indican que las cinco curules se distribuyen entre cinco partidos distintos: Partido Liberal Colombiano, Centro Democrático, Pacto Histórico, Coalición Demócrata Amplia por la Paz y Partido Conservador Colombiano.

Ganadores a la Cámara por el Magdalena

Con base en la votación de listas y la asignación de curules, los cinco representantes serían:

Kelyn Johana González Duarte – Partido Liberal

Chadán Francisco Rosado Taylor – Centro Democrático

Felipe Hernández Pacto Histórico – curul por lista cerrada

Elizabeth Sabina Molina Campo – Coalición Demócrata Amplia por la Paz

Franklin Lozano de la Ossa – Partido Conservador

Fuerza Ciudadana pierde representación

El movimiento político liderado por el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo que había tenido presencia en la Cámara en el periodo anterior. En esta elección no logró alcanzar el umbral competitivo frente a otras colectividades con mayor votación.

Los que no repiten curul

Entre los principales cambios está la salida del Congreso de dos actuales representantes:

Ingrid Aguirre Juvinao y Hernando Guida Ponce, quienes tuvieron resultado insuficiente para competir por una de las cinco curules.

En contraste, Kelyn Johana González Duarte, que se posiciona como la figura más votada dentro del Partido Liberal y asegura su continuidad en la Cámara.