Cierran locales en Pereira por no cumplir con protocolos de bioseguridad

Después de un operativo realizado por la administración municipal y las autoridades policiales, fueron clausurados, temporalmente, cinco lugares donde distribuían todo tipo de elementos para ventas ambulantes a través de carretillas; los procedimientos se realizaron debido a que en dichos lugares no se estaba cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, no estaban utilizando tapabocas, no conservaban el distanciamiento social y eran sitios evidentes donde se podría propagar el COVID-19.

Así lo dio a conocer Milton Bello, subsecretario de seguridad de Pereira, quien indicó que los cierres se realizaron en la carrera 9 entre 13 y 14.

"Estamos haciendo una revisión en todo el centro de la ciudad, en temas de cumplimiento de protocolos, y para ello hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Salud y su equipo COVID. Recordemos que tenemos un decreto municipal que establece un 'plan candado' que no permite este tipo de ventas ambulantes con estos elementos; por ello hemos venido interviniendo este impacto negativo que generan en el espacio público", resaltó Bello.

Durante el transcurso del año, cerca de 30 establecimientos comerciales han sido cerrados por no cumplir con los protocolos de bioseguridad.

Lea también: Cierran parques principales de Pereira para evitar contagios de coronavirus.