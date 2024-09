“Los asesinos del poder asesinan al pueblo” Petro llama a defender su vida

El presidente Gustavo Petro llegó a la Plaza de Bolívar en medio de las movilizaciones convocadas en defensa la reforma Pensional. Desde allí el jefe de estado hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse en una movilización permanente con el fin de “proteger su vida”.

Petro se refirió a los rumores de un intento de asesinato o “golpe blando” en su contra y enfatizó la importancia de la participación popular para enfrentar estas amenazas.

“Este es el primer día de la movilización del pueblo colombiano (…) esos que quieren matar al presidente son asesinos por definición y quieren el poder, y los asesinos en el poder asesinan al pueblo. No será solo llenar plazas o caminar calles, es el ejercicio del poder popular. Si ellos lo logran, la oligarquía y los privilegiados pasarán generaciones en medio de la esclavitud y la matanza”, concluyó el mandatario, subrayando el riesgo que, según él, corre la democracia colombiana.

Petro también aprovechó el espacio para desmentir las acusaciones de presión sobre los magistrados de la Corte Constitucional, quienes están revisando la reforma pensional que fue aprobada en el Congreso.

“No caímos en la trampa, la Cámara aprobó el texto del Senado, no había conciliación y la ley quedó aprobada”, afirmó, aludiendo a la crítica que la reforma tuvo vicios de trámite. Petro lanzó críticas a Iván Name, presidente del Senado, acusándolo de perfidia, pero aclaró que no cree que los magistrados de la Corte actúen en su contra.

“Jamás este Gobierno va a presionar a ningún magistrado de Colombia, porque para nosotros la justicia es la justicia, sea institución o sea principio en cualquier esquina de la sociedad colombiana, primero es la justicia, por eso nuestro respeto”: @petrogustavo pic.twitter.com/M4Q09hmYSa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 19, 2024

El mandatario insistió en la importancia de abrir un debate sobre la edad de pensión, proponiendo una reducción en lugar de un aumento, como sucede en otros países. “En vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse”, afirmó Petro.

Finalmente, hizo un llamado a la población para seguir movilizándose, no solo en defensa de su vida, sino para proteger los cambios estructurales que ha impulsado su gobierno.