Reeligieron al rector de la Universidad Tecnológica de Pereira

En la mañana del martes, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, con siete votos a favor y dos en contra, reeligió a Luis Fernando Gaviria como rector de esa institución universitaria.

"El Consejo Superior, en sesión ordinaria, tomó la decisión de reelegir al rector para el periodo 2021 - 2023. El actural periodo rectoral finalizará el 8 de diciembre de este año, momento en el que iniciará el ejercicio rectoral aprobado en la presente sesión", comunicó Liliana Ardila Gómez, secretaria general del alma máter.

Ante este anuncio, Jaime Andrés Henao, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, aseguró que en el proceso no hubo democracia porque no había más candidatos; además, rechazó que las voces de los estudiantes no hayan sido escuchadas.

"Los profesores y estudiantes rechazamos esto contundentemente, denunciamos un proceso antidemocrático porque nunca se anunció que en aquella sesión íbamos a elegir al rector de la UTP, nunca se presentaron otros candidatos y, además, no había ninguna dinámica de discusión. Ni el estamento estudiantil que se conforma por 19 mil estudiantes pudo detener la elección arbitraria", puntualizó Henao.

Pese a generarse un rechazo por parte de los estudiantes, los cuales no descartan movilizaciones para mostrar su descontento, directivas, sectores académicos y empresariales de Pereira avalan la gestión realizada hasta el momento por Luis Fernando Gaviria como rector de la Universidad Tecnológica de Pereira.