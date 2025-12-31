Más de 1000 policías garantizarán este fin de año la tranquilidad en Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Gobierno de Ibagué y la Policía Metropolitana presentaron en rueda de prensa el “Plan de Cierre de Año”, un dispositivo de seguridad diseñado para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos durante las celebraciones del 31 de diciembre y el puente de Reyes. El anuncio incluyó un refuerzo significativo en el número de uniformados y la incorporación de grupos especializados para atender situaciones de riesgo.

Para la noche de fin de año, la ciudad contará con más de 1.000 policías, superando los 800 que estuvieron en servicio durante la Navidad. Entre las novedades se destaca la creación del “Escuadrón Antirriñas”, con capacidad de movilidad en las tres zonas de Ibagué, además del apoyo de unidades como la Unipol, el GOES y el escuadrón Esparta. También se mantendrá vigilancia aérea con el grupo SIART y operativos de la Patrulla Púrpura, que busca prevenir la violencia intrafamiliar y de género.

En materia de salud pública, el “Escuadrón Antipólvora” ha realizado más de 80 intervenciones, incautando 90 kilogramos de pirotecnia. Las autoridades advirtieron que los padres de menores afectados por quemaduras enfrentarán procesos penales y administrativos ante la Fiscalía y el ICBF, con el riesgo de perder la patria potestad, reforzando así el control sobre el uso de pólvora en la ciudad.

Finalmente, la administración anunció el operativo “Desenguayabe”, que se llevará a cabo el 1 de enero desde las 4:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. con puestos de control de alcoholemia en toda la ciudad, en coordinación con la Secretaría de Movilidad. El secretario de Gobierno Francisco Espín advirtió que las sanciones por conducir en estado de embriaguez alcanzan los 45 millones de pesos, además de la inmovilización del vehículo y la pérdida de la licencia, reiterando el llamado a utilizar transporte público o conductores elegidos.