Pasto preparada para el Carnaval de Negros y Blancos

Pasto-Nariño

Con un gran despliegue en materia de seguridad que cuenta con refuerzos enviados desde la Dirección Nacional de la Policía, además de una logística especial para los distintos desfiles y tablados la capital de Nariño está preparada para el Carnaval de Negros y Blancos.

Según la administración municipal entre 200 y 250 mil turistas se espera lleguen a disfrutar de esta fiesta que es reconocida como Patrimonio Cultural, Inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco.

Por segundo año se mantendrá la senda que comienza en la kra 27 con Avenida Panamericana, cuyo cambio se dio con el fin de ampliar la capacidad de espectadores. Según la organización del Carnaval esta alberga hasta 500 mil personas en los distintos desfiles, especialmente el de la Familia Castañeda y el desfile Magno del 6 de enero.

El Carnaval incluyendo, la Senda de la Fe en la Semana Santa, el Onomástico y otras actividades de promoción alcanzan una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos según el alcalde Nicolás Toro.

¿Por qué este año se reducen los palcos?

Según el mandatario local la infraestructura de los palcos estaban quitando espacio para la gente que observa de manera gratuita los desfiles.

“Ojalá ya hacia adelante no existieran, pero eso ya será decisión de futuras administraciones”, explicó.

La programación oficial arranca el próximo 2 de enero con la Ofrenda a la Virgen de las Mercedes, un acto religioso que anualmente se realiza con especial participación de las comunidades de los corregimientos de Pasto quienes piden “licencia a la virgen” para iniciar la festividad, que comprende desfiles, presentaciones musicales y eventos alternos que generan una importante dinámica en la economía regional.