Ofrecen recompensa por información sobre asesinato de líder comunal

El acto sicarial a través del cual perdió la vida el líder social de Dosquebradas Jorge Quintero ya está siendo investigado por la Fiscalía. Además, las autoridades municipales han dado indicaciones para desplegar todas las capacidades en el proceso investigativo.

El secretario de gobierno de Dosquebradas, Juan Carlos Sepúlveda, anunció que se ofrecerá una recompensa económica a quienes brinden información de valor para esclarecer este delito.

"Tenemos establecida una recompensa mediante el proceso investigativo y son los investigadores quienes determinan cuál es el valor a reconocer dependiendo del tipo de información que brinden y la importancia de la misma", explicó Sepúlveda.

Adicionalmente, Sepúlveda aseguró que en el municipio son pocas las amenazas registradas a líderes sociales.

"A nivel de líderes sociales nosotros no hemos tenido mayor reporte de amenazas, tenemos tres o cuatro casos que son los que siempre se han conservado acá y son personas que tienen medidas de protección. Sobre este caso en particular de Jorge Quintero no teníamos denuncias previas", señaló Sepúlveda.

Ante las denuncias de los líderes que aseguran no recibir protección, el secretario de gobierno de Dosquebradas manifestó que a ellos se les ha brindado protección y acompañamiento a través de Unidad Nacional de Protección y que algunos de ellos tienen escoltas, chalecos y otras medidas correspondientes.