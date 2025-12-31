Fue liberado conductor nariñense secuestrado en Cauca

Pasto-Nariño

En las últimas horas fue liberado Miguel Oliva, el conductor de un vehículo de carga que había sido secuestrado cuando se movilizaba en jurisdicción del departamento de Cauca.

Oliva quien conducía un automotor con 34 toneladas de arroz había sido interceptado en la Fonda en el vecino departamento de Cauca.

El sector transportador de carga horas antes realizó en Pasto un plantón en las últimas horas para exigir su liberación y solicitar una vez más garantías de seguridad en ese trayecto, puesto que no es el único caso que se ha presentado este año en el trayecto entre Popayán y Pasto, las denuncias son frecuentes sobre todo el robo de vehículos cargados de café, atún y combustible entre otros.

#Atención | A esta hora Camioneros protestan rechazando mediante un plantón el secuestro de un transportador que recorría la ruta Popayán- Pasto con una carga de 34 toneladas de arroz.



En repetidas ocasiones se han realizado consejos de seguridad Departamental y regional y se han anunciado varias medidas sin embargo los casos se siguen presentando afectando de manera considerable al sector transportador de carga que exige plenas garantías para la movilidad, llamado al que también se ha sumado en repetidas ocasiones el Consejo Gremial y empresarial de Nariño.

Las perdidas por estos casos de asaltos y robo de carga son millonarias según representantes de la Asociación Colombiana de Camioneros de Nariño.