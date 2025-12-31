Jhon Arias no le cierra la puerta a un posible regreso a Fluminense: “No depende solo de mí”

Jhon Arias estuvo 95 minutos en el campo de juego en el esperanzador empate 1-1 del Wolverhampton ante el Manchester United en Old Trafford, en juego por la fecha 19 de la Premier League. Su compatriota, Yerson Mosquera, también fue titular y actuó todo el encuentro.

Al final del encuentro, el colombiano dialogó con la prensa, donde se refirió a los rumores que lo vinculan de vuelta con el fútbol brasileño. De supuestos interés de Flamengo, Palmeiras y Fluminense, su antiguo club.

“Es normal ese tipo de cosas. Sabemos que la temporada ha sido difícil, que no hemos estado a la altura y claramente que se viene una Copa del Mundo, yo soy un jugador de la Selección que quiere estar en forma, que quiero estar ahí, que mi sueño es estar ahí en la Copa, siempre se tiene ese tipo de rumores”, comentó Arias al respecto.

Y añadió sobre su cariño por Fluminense: “La gente sabe el amor y el cariño que yo le tengo a Fluminense, que es mi casa en Brasil, de momento estoy acá en Wolverhampton, estoy concentrado con lo que es Wolverhampton. Ahorita se viene una ventana de transferencias interesantes, no soy yo la persona que decide el futuro, lo dejo en manos de Dios, para mí es un halago que se me recuerde de buena manera en Brasil”.

El chocoano dejó en claro que de regresar a Brasil, su preferencia será su anterior equipo: “Siempre es Fluminense, ellos saben. Hay un montón de videos donde está mi cara y digo que mi preferencia es Fluminense. Fluminense es un club que tengo cariño, mi familia tiene cariño, lo consideramos nuestra casa. No depende solo de mí, depende de Fluminense también, del club. Mi momento está aquí, mi presente está aquí, mi cariño por ellos también está. Soy muy profesional, me debo al club en el cual estoy, estoy 100% enfocado en hacer las cosas bien aquí, sé el jugador que soy, lo que puedo aportar. Ya veremos qué depara Dios”.

Jhon Arias cerró la primera mitad de la temporada sin poder sumar goles ni asistencias con el Wolverhampton. Su club es último con tan solo 3 puntos, a 15 de escapar de la zona de descenso.