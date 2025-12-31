Aumentan los casos de personas quemadas con pólvora en Boyacá: ya son 28 los lesionados

Boyacá

La Secretaría de Salud de Boyacá alertó sobre el incremento de personas lesionadas por el uso de pólvora en el departamento durante la temporada decembrina. De acuerdo con el más reciente balance, ya se registran 28 personas afectadas, entre adultos y menores de edad, en varios municipios del territorio boyacense.

Según informó Ingrid Galán, secretaria de Salud de Boyacá, el último boletín oficial con reporte positivo se emitió el pasado 27 de diciembre, en el que se confirmaron dos nuevos casos, elevando la cifra total. “A la fecha tenemos 28 casos, de los cuales 19 corresponden a mayores de 18 años y 9 a menores de edad, todos con lesiones ocasionadas por la manipulación de pólvora”, explicó la funcionaria.

Los municipios con mayor número de casos son Sogamoso y Tunja, con cuatro personas lesionadas cada uno. Les siguen Duitama, Puerto Boyacá y Villa de Leyva, con tres casos respectivamente. Con dos casos aparecen Santa Rosa de Viterbo y Togüí, mientras que Chiquinquirá, Cubará, Mongua, Pauna, San Pablo de Borbur, Tasco y Tuta reportan un caso cada uno.

La secretaria de Salud hizo un llamado urgente a la ciudadanía para reducir el uso de pólvora durante las celebraciones de fin de año. “La manipulación de estos artefactos representa un riesgo real para la vida. Muchas personas creen que no pasa nada, pero una sola situación puede generar lesiones graves e irreversibles”, advirtió Galán.

Asimismo, destacó que los alcaldes municipales han expedido de manera oportuna decretos para controlar la venta y manipulación de pólvora, e instó a las instituciones a reforzar las acciones de vigilancia. “Hacemos un llamado a los padres de familia, cuidadores y adultos responsables para que eviten el uso de pólvora en las celebraciones y protejan especialmente a los menores de edad”, señaló.

Finalmente, Ingrid Galán aseguró que la Gobernación de Boyacá, a través de las secretarías de Salud y de Gobierno, trabaja de manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional y el sector comercial. No obstante, insistió en la necesidad de una mayor conciencia ciudadana. “No solo se presentan lesiones por manipulación directa, también hemos tenido casos por observación de juegos pirotécnicos. Por eso es fundamental fortalecer el control y la responsabilidad colectiva para prevenir más tragedias”, concluyó.