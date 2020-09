Tala de palmeras en Cartagena ya había sido denunciada en entes de control

La Fundación Verde que te quiero Verde se pronunció sobre la tala de palmeras en el barrio El Laguito, y aseguró que el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena llegó al lugar gracias a la alerta que se generó.

Así mismo denunciaron que presuntamente el Hotel Dann no quiso firmar el acta de inspección del arboridicio, donde también debió estar consignado que el presunto autor material fue un funcionario del EPS por OPS.

“La Policía de Cartagena acudió con un cuadrante y al ver que los funcionarios de logística del Hotel Dann les dijeron que estaban con el EPA y que sí tenían permiso, no especificaron que era una resolución de Traslado. No mostraron la documentación porque se confiaron que el equipo del EPA estaba operando y por eso no constataron”, aseguró la Fundación.

Verde que te quiero Verde elevó denuncia ante la Procuraduría, Personería y la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía de Cartagena por los hechos ocurridos en el sector turístico.

“La comunidad del Laguito está indignada ya que estaban haciendo la gestión para financiar el traslado porque el hotel se rehusó a cofinanciar el operativo de salvaguardia de este componente forestal”, puntualizó la Fundación.

Haroldo Rodríguez, director de la Fundación, reiteró que el Hotel no coordinó con el EPA para que se hiciera un acta de inicio de los trabajos como lo dice la resolución y así acompañar el proceso para que se cumplan los requerimientos técnicos de rigor.