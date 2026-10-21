Alemania aportará hasta 22 millones de euros para recuperar ecosistemas en Colombia

Colombia contará con hasta 22 millones de euros de cooperación alemana para financiar proyectos de recuperación de ecosistemas y protección de la biodiversidad. Se trata de recursos no reembolsables, es decir, que no corresponden a un préstamo que el país deba devolver. A este monto se sumarán otros 3,6 millones de euros de aporte colombiano.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, y hace parte de una iniciativa liderada por esa cartera y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW). La financiación permitirá impulsar entre 9 y 18 proyectos, cada uno con aportes de entre 1 y 2 millones de euros.

El objetivo es recuperar paisajes naturales, conservar los ecosistemas y promover actividades económicas relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

¿En qué territorios se invertirán los recursos?

Los proyectos se concentrarán en dos frentes. El primero comprende territorios donde se busca organizar el uso del suelo alrededor del agua e impulsar la economía forestal y de la biodiversidad. El segundo incluye territorios colectivos y comunitarios, como resguardos indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes y zonas de reserva campesina.

Asimismo, contempla la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en las propuestas. Sin embargo, cabe decir que aún no especifica cuáles serán los territorios beneficiados ni qué proyectos recibirán la financiación.

¿Quiénes podrán presentar proyectos?

La selección se realizará mediante al menos dos convocatorias públicas y abiertas, en las que organizaciones implementadoras y comunidades podrán presentar iniciativas de restauración ambiental.

Fondo Acción estará a cargo de ejecutar los recursos junto con organizaciones locales. Las reglas para seleccionar y ejecutar los proyectos quedarán establecidas en un manual que debe aprobarse antes de que comiencen los desembolsos.

¿Cuándo comenzará a llegar el dinero?

El primer desembolso de Alemania está previsto para el primer semestre de 2027, una vez se apruebe el manual que establecerá las condiciones para seleccionar y ejecutar los proyectos.

Durante la firma del acuerdo, el ministro Fabio Arjona señaló que la restauración ecológica tendrá un papel importante en la agenda ambiental del país. Según explicó, esta labor estará relacionada con la recuperación de los servicios que prestan los ecosistemas, la conservación de los recursos naturales y el impulso de actividades económicas sostenibles.

Por su parte, la embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp, destacó la importancia de la cooperación entre ambos países y manifestó la disposición de su Gobierno para continuar trabajando con Colombia.

El siguiente paso será establecer las reglas y avanzar con las convocatorias para elegir las iniciativas. Aunque el acuerdo fija el monto máximo de la cooperación y el número estimado de proyectos, la asignación de los recursos dependerá del proceso de selección y de las condiciones que se definan para su ejecución.