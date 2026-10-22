Sale Rodrigo Lara del MinInterior: Alejandro Ordóñez asumirá el cargo

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara, del Gobierno Nacional.

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El mandatario también confirmó que Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá la dirección del ministerio.

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, escribió en X el presidente de la República.

Asimismo, el mandatario señaló que, mientras se realiza la posesión de Ordóñez como nuevo ministro, Iván Cancino, quien es MinJusticia, asumirá temporalmente las funciones del MinInterior.

Perfil de Alejandro Ordóñez

El 15 de septiembre, la Cancillería colombiana había confirmado la posesión de Alejandro Ordóñez como jefe de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA.

Ordóñez es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, institución de la que se especializó en Derecho Administrativo.

De 2009 a 2016 fue procurador general de la Nación. Allí mantuvo una disputa política y administrativa con el entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.

También fue concejal de Bucaramanga 1986 a1989, presidente del Tribunal Administrativo de Santander de 1996 a 2000, presidente del Consejo de Estado de 2004 a 2005 y magistrado del Consejo de Estado del 2000-2008.

Rodrigo Lara, el segundo ministro que sale del Gobierno De la Espriella

Con esta determinación, Rodrigo Lara se convierte en el segundo ministro que sale del Gobierno de Abelardo de la Espriella, tras la renuncia de Viviane Morales al Ministerio de Educación.