Estrategia PRASS ha encontrado varios positivos para COVID-19

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Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga entregó el primer balance de la estrategia PRASS que se viene aplicando en zonas de mayor incidencia de COVID-19. Desde el 21 de agosto, hasta la fecha se han realizano 1.200 pruebas PCR en los barrios Campo Hermoso, Mutis y Kenedy.

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De estas pruebas el 40% de los sintomáticos respiratorios han dado resultado positivo, es decir 480 personas tienen Coronavirus, informó Nelson Ballesteros, secretario de salud de Bucaramanga.

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"Buscamos identificar casos posibles de COVID para cortar la cadena de contagio. Hemos estado en varias zonas y el lunes terminamos en el barrio Bucaramanga y seguimos para el Alfonso López".

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Indicó el funcionario que los resultados podrían ser mucho más altos, pero se han encontrado personas con rechazo al personal de salud, por falsas creencias como que el virus se va a inocular.