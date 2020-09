"Ojalá trabajara con más egresados UIS": Ana María Porras Corredor

Vive sola en Ithaca, una pequeña población universitaria a unas 5 horas de Nueva York. Como le gusta nadar, ha cruzado dos veces el lago Cayuga. Está a sus anchas en un ambiente académico investigando sobre la macrobiota, pero tiene pensado irse a la Universidad de La Florida en 2021. En una nueva jornada dominical, en el Personaje de la Semana hablamos con Ana María Porras Corredor, ingeniera biomédica, destacada por varias publicaciones de ciencia y tecnología en los últimos días.

Lea también: "Hay que comprarle a Santander": Isnardo Guarín Gómez

Contactarla fue sencillo por medios digitales. Está en teletrabajo y tuvo la plena disposición de hablar para la audiencia de su ciudad, en donde vivó hasta cuando tuvo 17 años. Estudió en el colegio Quinta del Puente. Sin cumplir la mayoría de edad, se fue un año de intercambio a Alemania y luego, comenzó estudios de Ingeniería Biomédica en Estados Unidos.

Lea también: "Nos fijamos en una necesidad del entorno": Paola Navarrete



Hace parte de la nueva generación de científicos colombianos que están en otras naciones. "Me gustaban las ciencias y las matemáticas, pero no me veía en una ingeniería normal, construyendo vías o puentes", explica. Por eso llegó a ese país donde ha permanecido 14 años. Destaca que su campo de acción resuelve problemas que surgen en la Medicina. En su caso se especializó en ingeniería de tejidos que podría dar una esperanza a quienes necesitan un trasplante.

Lea también: "Soy transversal en gustos musicales": Diego Castillo



Está activa en redes sociales; tiene un espacio los martes que busca acercar la ciencia a los grandes públicos. Recuerda los domingos de misa; de almuerzo en la casa de la abuela y las tardes de piscina, a las afueras de Bucaramanga.