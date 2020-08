Menos del 30 % de las víctimas del conflicto en Risaralda ha sido reparado

Invisibilidad ante el Gobierno Nacional y olvido de las instituciones del Estado son las constantes denuncias de las más de 130 mil víctimas del conflicto armado, naturales o que han llegado al departamento de Risaralda.

Jaime Gutiérrez, miembro de la Confederación Nacional de las Juntas de Acción Comunal, manifestó que más de 90 mil víctimas siguen esperando la reparación y están atravesando por situaciones críticas debido a la falta de oportunidades.

"Las víctimas están muy afectadas porque no les dan ningún tipo de ayuda y hay que recordar que la mayoría son desplazados que vienen de zonas críticas del país, víctimas de los hechos de diferentes grupos armados", agregó Gutiérrez.

Por eso, están haciendo un llamado especial a las autoridades nacionales para que no los olvide debido a que la cifra de víctimas del conflicto armado en Colombia supera los nueve millones y más de seis millones de ellas no han sido reparadas económicamente y tampoco se les ha garantizado la verdad y no repetición.

