"No hay carro tanques que lleven agua a la Alta Guajira": Líder Wayúu

En varios corregimientos del municipio de Uribia, los carro tanques que suministran de agua potable a las diferentes rancherías de indígenas Wayúu han dejado de transportar el preciado líquido, según denunció Ismenia Iguarán, Consera Territorial del corregimiento de Puerto López, en Uribia.

"Queremos que nos digan si es que hay o no carros contratados y por qué este servicio ha tenido tantas dificultades durante esta pandemia, no puede ser que nosotros como Wayúu no nos dan garantías", manifestó Iguarán.

Pide a las autoridades locales y departamentales que no olviden esta zona del departamento, que ante esta realidad se suman los niños que padecen desnutrición.