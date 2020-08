OAGRD y PES avanzan en censo a afectados por inundación en Punta Canoa

Continuando con su deber misional de hacer seguimiento a los ciudadanos afectados por emergencias, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD) llegó nuevamente al corregimiento de Punta Canoa en compañía del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES). Esta población sufrió las consecuencias de un fuerte aguacero el pasado 11 de julio, afectando a más de 20 familias.

En esta oportunidad, la directora del PES Kairen Gutiérrez y su equipo realizaron encuestas de caracterización a un total de 17 familias que requieren formalizar su documentación como tarjeta de identidad, cédulas, permisos migratorios y afiliación en salud. "Si las personas no tienen estos documentos no pueden acceder a nuestra oferta institucional, no aparecen en registros y no podrían ser beneficiarios de subsidios y otros programas, por eso les vamos a brindar ese apoyo", aseguró Gutiérrez.

La directora del PES agradeció la disposición de la Registraduría Nacional y el DADIS, entidades que serán clave para finalizar con éxito el registro de estos ciudadanos. "Una vez sean formalizados podremos incluso adelantar proyectos como patios productivos, que permitan a estas personas que viven en la pobreza explorar alternativas para mejorar su condición", señaló Gutiérrez.

Por su parte, la coordinadora de Reducción de la OAGRD, Yojhaira Polo, señaló que como parte del seguimiento a la emergencia, la comunidad de Punta Canoa ya ha recibido las visitas de Corvivienda, ya ahora el PES. "Además de eso, nosotros seguimos muy pendientes de la situación de vulnerabilidad en la que quedaron estas familias, estaremos de la mano del PES también trayendo ayuda humanitaria nuevamente", aseguró Polo.