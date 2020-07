Asesinan un comerciante de oro e hirieron a otro por no pagar extorsiones

Según los testigos del ataque, integrantes, presuntamente de Los Caparros llegaron hasta la compra de oro donde trabajaban y balearon a estas dos personas. El herido fue trasladado hasta un centro asistencial donde ya fue estabilizado pero su pronóstico es reservado.

El cementerio de Apartadó está sin espacio y reubicará restos óseos

Una de las víctimas había recibido amenazas de muerte por teléfono de parte de uno de los miembros de este grupo armado, quien reclama el cumplimiento del pago de la extorsión por el negocio de la compra de oro.

En uno de los audios recibidos por este medio de comunicación, y que son analizados por la Policía Judicial, exigía a estas personas, así como a otros comerciantes de oro, que se presentaran a una reunión y el que no fuera, no podía trabajar más.

La OIA denunció presunto trato cruel de una comunidad indígena a una menor

“Amigo, de la única manera que podemos arreglar es que me regalen una cita, no les voy a subir los cobros, no les voy hacer nada, necesito hablar con ustedes sobre la venta del oro. Ustedes verán si viene por agua, si viene por tierra, ustedes verán si me viene dos o me vienen tres y después me viene los otros, pero todos me van a venir, porque quien no venga aquí a hablar conmigo no me trabaja más en este pueblo”, sentenció el delincuente.

También advirtieron a los compradores de oro que ellos están enterados de que sí le están cumpliendo con los pagos extorsivos al Clan del Golfo, porque tienen infiltrados que les suministra esa información.

“Ustedes tiene un sapo ahí que les está diciendo todo a los del golfo, y nosotros también tenemos gente infiltrada en el golfo y ya estamos detrás de él, y si quiere le manda estos audios a los del golfo también, porque si ellos matan nosotros también lo hacemos”, enfatizó la amenaza.

El barrio Bijao, donde ocurrió este crimen, es justamente donde el pasado viernes en la madrugada se fugaron cinco integrantes del Clan del Golfo de la estación de Policía.