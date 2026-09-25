El accidente del avión del Chapecoense permitió una apertura económica con Brasil: Consul

Antioquia

Este sábado 26 de septiembre, el Atlético Nacional y el Chapecoense de Brasil jugarán un partido amistoso para conmemorar los 10 años del accidente del avión que transportaba al equipo de futbol brasilero que iba a disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana 2016. En ese momento murieron 71 personas de las 77 que viajaban en la aeronave.

La plantilla del equipo actual del Chapecoense y el sobreviviente exfutbolista Helio Zampier visitaron el Cerro Gordo (ahora Cerro Chapecoense) en la población de La Unión. Desde este lugar que le recuerda ese trágico hecho, aprovechó para agradecer al pueblo antioqueño la ayuda que les brindaron en ese momento.

“Es una segunda casa para todos nosotros, los de Chapecó, los de Chapecoense. Sentimos una eterna gratitud hacia el pueblo colombiano, que nos ayudó muchísimo; nos acogió en un momento tan difícil de nuestras vidas y nos brindó mucho cariño y mucho respeto. Hoy todos nosotros podemos decir que el pueblo colombiano es nuestro hermano de corazón, de sangre, y que los amamos a todos”, manifestó el sobreviviente.

Esta visita fue acompañada por el cónsul de Brasil para Antioquia, Sergio Escobar, quien destacó que, a pesar de la tragedia, este hecho permitió que empresarios brasileros descubrieran el potencial del Oriente de Antioquia y manifestó que en tres de sus empresas se están empleando a cientos de personas.

“En los últimos 10 años, por consecuencia o no, pero probablemente, dado este conocimiento que se generó a través de esta noticia hace 10 años, 3 empresas brasileñas han invertido aquí, en el Oriente antioqueño, y no son inversiones pequeñas. Les puedo decir que esas inversiones pueden oscilar cerca de los 100 millones de dólares, cultivando nuevos recursos humanos, cerca de mil personas trabajando”, agregó el diplomático.

Agregó que el país tiene planes mayores que beneficiarán al Oriente de Antioquia en esta hermandad con Brasil, principalmente en temas económicos.