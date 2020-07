Politécnico JIC se refirió a protesta de estudiantes por matrícula cero

Las directivas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid se pronunciaron frente a la protesta, huelga de hambre y encadenamiento de un grupo de estudiantes en las instalaciones de la institución, quienes exigen matrícula cero para la totalidad del estudiantado, argumentando que el porcentaje de personas que han recibido este beneficio no supera el 30%.

“Estamos iniciando la huelga de hambre, esto con el fin de que haya matrícula cero para la totalidad del estudiantado, ya que la que se nos brinda es para una cifra menor al 30% del estudiantado del Poli, por esta razón, en el marco de la pandemia, estamos protestando para que la educación sea pública”, dijo uno de los participantes en la manifestación.

La administración aseguró que garantiza el libre derecho a la protesta, en el marco de lo establecido por la normatividad y que la crisis sanitaria en la ciudad “prohíbe la aglomeración de personas para realizar este tipo de actos”, considerando que las instalaciones de la institución se encuentran en el perímetro de una estación del Metro, por donde transitan miles de personas.

“He tenido la oportunidad de contactarme con ellos y manifestarles que no pueden ingresar al campus universitario por varias razones. La primera, porque las normas de protocolo frente a la pandemia son de obligatorio cumplimiento; lo segundo, porque el Politécnico está en vacaciones, la gente ha venido trabajando desde sus casas y no hay acceso a ninguna dependencia de la institución y tercero, los muchachos son conscientes que yo como rector de la universidad he venido liderando de tiempo atrás la gratuidad de este semestre”, explicó Libardo Álvarez, rector de la institución.

La administración aseguró que el rector ha liderado la gestión para obtener la matrícula cero para todos los estudiantes de instituciones de educación superior públicas del departamento y que, producto de ello, se ha logrado obtener alrededor de 5.195 millones de pesos, entre aportes del Gobierno Nacional y Departamental, además de Becas Sapiencia, Fondo EPM y Fondo para la Educación Superior de Antioquia.

Finalmente, aseguraron que seguirán tocando puertas para obtener la matrícula cero en su totalidad durante el segundo semestre de 2020.