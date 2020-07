Investigan a policía que disparó a un conductor en La Virginia, Risaralda

Aunque los hechos son confusos, al parecer el uniformado involucrado en este caso, habría disparado al ciudadano que conducía un vehículo particular tras una persecución, ya que el joven de 26 años de edad no accedió al llamado de una patrulla que en pleno centro del municipio estaba parando a los vehículos, presuntamente sin señalización. Según conoció Caracol Radio, tras este hecho, los uniformados fueron tras el vehículo y dispararon, impactando en el rostro de la víctima que fue remitido al Hospital Universitario San Jorge.

"Hemos ordenado la investigación a través de la Justicia Penal Militar a través de nuestro grupo de disciplina con el fin de verificar un caso en donde un ciudadano resulta lesionado en un procedimiento donde se acciona un arma de fuego, esta persona presenta un impacto en el rostro y en este momento se verifican llas circustancias de modo, tiempo y lugar que llevaron a este procedimiento", explicó el coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Policía Metropolitana.

La familia del jóven asegura que él no accedió a la señal de pare de la Policía por temor, ya que al parecer no contaba con licencia de conducción y el vehículo que había sido prestado por un allegado, no estaba a su nombre.

Sin embargo la Policía aunque no ha revelado detalles de lo sucedido, en el informe asegura que presuntamente hallaron sustancias alucinógenas al interior del vehículo.

